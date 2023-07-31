Появились подробности о дате визита Джонни Деппа в Россию

Актер Джонни Депп посетит Россию в ноябре с целью записи песни с группой «ЯМОРЕ». Об этом ТАСС сообщил пиар-менеджер коллектива.

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«На прошлой неделе был видеозвонок с командой Деппа. Есть дата, когда планируется приезд, — 10 ноября, запись трека с "ЯМОРЕ" — 12 ноября», — сказал он.

Пиар-менеджер отметил, что 18-19 ноября американский актер также при возможности даст концерт в рамках своего тура в РФ, на котором российский коллектив даст анонс трека. Кроме того он указал, что сообщения о «не лучшем состоянии Деппа» являются правдой, но в «ЯМОРЕ» верят, что «все нормализуется и не навредит планам».

Предполагается, что актер запишет для песни российской группы гитарную партию. Лейтмотивом композиции станут «сложности жизни и позитивное в них».