СПбГУП нашел «признаки заказухи» в публикациях СМИ и подает в суд

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) решил обратиться в суд после публикаций «Делового Петербурга» и «Коммерсанта», обвинивших вуз в резком повышении цен на обучение.

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«На самом деле ни о каком резком увеличении речи нет», – утверждают в учебном заведении.



«Большинство вузов города на Неве традиционно поднимают стоимость образования, что сопоставимо с уровнем инфляции в стране», — отметили в вузе. И СПбГУП – не исключение.

В свою очередь, ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий отметил, что «Деловой Петербург» писал о вузе множество раз.

«И всякий раз – глупости, бредятину, материалы с признаками заказухи со стороны конкурентов. Вузы Петербурга имеют огромные естественные преимущества в конкуренции с Москвой. А стоимость образования необоснованно занижена. Попытки посеять панику в среде региональных абитуриентов болтовней о неожиданном и резком повышении цен опасны. Думаю, на такие фейки должен реагировать Совет ректоров Санкт-Петербурга», — сказал он.

При этом в СПбГУП отмечают, что средний конкурс в вуз в этом году превысил 76 человек на место.

«Качество подготовки и качество жизни студентов в СПбГУП являются особенными, что хорошо известно в стране. Наш вуз – социальный проект российских профсоюзов, в котором средняя себестоимость образования превышает 600 тыс. руб. в год, но максимальная оплата фирмами и гражданами находится в пределах половины себестоимости», — подчеркнула заместитель председателя приемной комиссии университета Елена Колпакова.