Круизный лайнер с гражданами России покинул порт Батуми

Круизный лайнер Astoria Grande, который прибыл в грузинский Батуми из РФ, покинул порт. Трансляцию отбытия корабля в прямом эфире ведет местное издание batumelebi.ge.

© Astoria Grande

Лайнер отплыл на фоне митинга, который проходил в Батуми. Протестующие выкрикивали лозунги в защиту суверенитета Грузии и против России. На месте дежурили наряды полиции. Территория была огорожена специальными металлическими установками, однако их сразу же убрали, как корабль отдал швартовые. Стычек с полицией не было.

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Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник. С ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за независимость Абхазии от Грузии. Время от времени возникали стычки с полицией. Правоохранителям пришлось задержать 23 человека в административном порядке.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту.

Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.