У Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца

У госпитализированной народной артистки России Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, медикам удалось восстановить сердцебиение актрисы: она находится в реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое.

30 июля стало известно, что 81-летняя актриса попала в реанимацию. Мирошниченко стало плохо утром, из-за ухудшения здоровья она была госпитализирована — у нее диагностировали тяжелую форму гриппа. Позже сообщалось, что по результатам проведенных анализов у артистки также обнаружили новообразование в головном мозге.