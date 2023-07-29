"Что мы видим: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача - продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они "завозят" в Россию тему ЛГБТ", - заявила Бутина каналу "Дума ТВ".