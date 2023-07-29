В Госдуме предлагают запретить куклу Барби
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Мария Бутина предложила запретить кукол Барби.
По мнению Бутиной, эти игрушки являются частью пропаганды ЛГБТ, феминизма и других чуждых российскому обществу ценностей. В частности, считает депутат, это проявилось в только что вышедшем на Западе фильме "Барби".
"Что мы видим: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача - продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они "завозят" в Россию тему ЛГБТ", - заявила Бутина каналу "Дума ТВ".
Меж тем фильм "Барби" в западных странах имеет большой кассовый успех и претендует на звание главного кинособытия года. Касса картины Греты Гервиг уже перевалила за 530 млн долларов.