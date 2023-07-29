В Театре имени Моссовета началось прощание с Ниной Дробышевой

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой началась на сцене Театра им. Моссовета. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что гроб установили на сцене театра, в котором она служила с 1962 года.

На экране над сценой представлена подборка фотографий Дробышевой. Кроме того, играют песни певицы Эдит Пиаф, роль которой артистка исполняла долгие годы.

После траурной церемонии Дробышеву похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева.