Стала известна дата прощания с Ниной Дробышевой

Дробышева сыграла в десятках фильмов, в том числе в "Чистом небе", "Двух капитанах", "Улице полной неожиданностей", киноленте "Волк". В Театре им. Моссовета она работала с 60-х годов. Почти вся театральная жизнь актрисы связана с моссоветовской сценой, на которой она дебютировала в спектакле "В дороге" Виктора Розова.