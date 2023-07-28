В России станет больше пожарных-добровольцев
Совет Федерации 28 июля одобрил правительственный закон о добровольной пожарной охране, предусматривающий повышение эффективности системы безопасности в организациях и стимулирование развития добровольческой (волонтерской) деятельности в России. Такое решение принято на пленарном заседании.
Инициатива официально вводит понятия «общественное объединение добровольной пожарной охраны», «добровольное пожарное подразделение», «территориальное добровольное пожарное подразделение», «объектовое добровольное пожарное подразделение».
Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Ярошук сообщил, что законом предусматривается возможность создания объектовых добровольных пожарных подразделений по месту работы или учебы физических лиц в целях участия в профилактике или тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ по месту работы или учебы. В состав данного подразделения входят добровольные пожарные из числа работников организации или обучающихся образовательной организации.
Управление подразделением и его имуществом осуществляется в порядке, определяемом организацией, в которой создается такое подразделение. Организация, в которой создается объектовое добровольное пожарное подразделение, либо лицо, уполномоченное руководителем организации, организует подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.
Федеральным законом уточняется статус добровольных пожарных. Уточняются правила стимулирования деятельности добровольных пожарных и конкретизируется перечень видов поддержки.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.