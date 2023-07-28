В России станет больше пожарных-добровольцев

Совет Федерации 28 июля одобрил правительственный закон о добровольной пожарной охране, предусматривающий повышение эффективности системы безопасности в организациях и стимулирование развития добровольческой (волонтерской) деятельности в России. Такое решение принято на пленарном заседании.

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Инициатива официально вводит понятия «общественное объединение добровольной пожарной охраны», «добровольное пожарное подразделение», «территориальное добровольное пожарное подразделение», «объектовое добровольное пожарное подразделение».

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Ярошук сообщил, что законом предусматривается возможность создания объектовых добровольных пожарных подразделений по месту работы или учебы физических лиц в целях участия в профилактике или тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ по месту работы или учебы. В состав данного подразделения входят добровольные пожарные из числа работников организации или обучающихся образовательной организации.

Управление подразделением и его имуществом осуществляется в порядке, определяемом организацией, в которой создается такое подразделение. Организация, в которой создается объектовое добровольное пожарное подразделение, либо лицо, уполномоченное руководителем организации, организует подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.

Федеральным законом уточняется статус добровольных пожарных. Уточняются правила стимулирования деятельности добровольных пожарных и конкретизируется перечень видов поддержки.