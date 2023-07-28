Стали известны подробности смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" Андрея Бабенко
Причиной смерти известного российского актера кино и ТВ Андрея Бабенко стал суицид.
О самоубийстве артиста коллеги узнали 26 июля, когда Андрей не пришел сниматься в очередном эпизоде нового сериала.
"47-летний мужчина найден мертвым в квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Причина смерти - самоубийство", передает ИА "Регнум" со ссылкой на источник.
При этом режиссер Максим Бриус, друг актера, рассказал ИА, что Андрей подрабатывал еще и курьером.
"О его смерти узнали на съемочной площадке. Он был очень ответственный, но на съемку не пришел", - говорит Бриус, по словам которого "вся съемочная группа стала звонить, но он трубку не брал - он был уже мертв".