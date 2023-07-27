В 47 лет умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Бабенко

В 47 лет умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Андрей Бабенко
Ушел из жизни Андрей Бабенко, известный российский актер театра, кино и ТВ. На счету популярного артиста более 110 фильмов и сериалов.
Бабенко скончался 24 июля на 48-м году жизни. Информация появилась на портале kino-teatr.ru. Обстоятельства выясняются.
Андрей Бабенко родился 12 декабря 1975 года. В 1997-м окончил школу-студию при Мурманском областном драматическом театре. В 1997-2004 годах - актер МОДТ. Среди сценических работ - постановки по Островскому, Дюма, Шварцу, Лопе де Вега, Айтматову. С 2004 года жил и работал в Санкт-Петербурге. Занимался озвучанием.
На экране - с 2002 года: "Мангуст", несколько сезонов "Улиц разбитых фонарей", "Опера: Хроники убойного отдела", "Клиника", "Морские дьяволы", "Тайны следствии", "Литейный", "Невский", "Агент особого назначения", "Крылья империи".