Алена Хмельницкая объяснила переезд Алексея Серебрякова в Канаду

«Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына, Степа и Даня, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было... В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям. У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе», — объяснила Хмельницкая.