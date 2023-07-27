Вдова Караченцова Людмила Поргина увольняется из «Ленкома»
Вдова Николая Караченцова и заслуженная артистка РФ Людмила Поргина увольняется из «Ленкома», сообщает «КП».
Свое решение уйти из театра актриса объяснила отсутствием у нее главных ролей.
«Я-то дорогу в театр не забываю, но в «Ленкоме» меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», — рассказала Поргина.
Также артистка пожаловалась на невысокую пенсию в размере 17 тысяч рублей. По ее словам, свести концы с концами ей помогает надбавка за звание заслуженной артистки РФ в размере 30 тысяч рублей.
«А вот зарплата в «Ленкоме» просто кошкины слезы — 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал Ленком», — призналась Поргина.
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