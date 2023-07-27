$90.05-0.0599.72+0.02

Источник сообщил об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба Народного фронта

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта. Как сообщил ТАСС источник в движении, решение было принято заочным голосованием.

"Исинбаева исключена из состава центрального штаба", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что одним из мотивов такого решения послужило "ее неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения".

Народный фронт - общественное движение, созданное по инициативе Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.

«Хотела бы поговорить с ней лично»: Журова о ситуации вокруг Исинбаевой

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении.

8