Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта. Как сообщил ТАСС источник в движении, решение было принято заочным голосованием.

Источник пояснил, что одним из мотивов такого решения послужило "ее неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения".

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении.