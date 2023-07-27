Умерла актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Масштаб ее таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране – навсегда в «золотом фонде» кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким», – сказали в пресс-службе.