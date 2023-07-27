Стал известен размер пенсии Михаила Боярского

«У него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что артисты, которые проживают в Москве, могут рассчитывать на больший размер пенсии, с надбавками от государства.