Начальники назвали способы удержать сотрудников

Работодатели зачастую готовы удерживать сотрудников, которые захотели уволиться, говорится в исследовании центра «Зарплата.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Согласно опросу, 64 процента начальников пытаются удержать только самых ценных и эффективных сотрудников. Оставить в компании всех работников стараются 26 процентов опрошенных, не держат никого — 10 процентов.

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Для того чтобы сотрудник захотел остаться на текущем месте, 32 процента работодателей стараются сменить график работы на более комфортный, 28 процентов поднимают зарплату, 23 — стараются дать совет и оказать сотруднику психологическую поддержку. Более высокую должность специалисту предлагают шесть процентов, такая же доля дает расширенный социальный пакет, пять процентов отправляют работника на обучение.

Около трети (34 процента) работодателей сообщили, что могут заранее предугадать уход того или иного сотрудника, больше половины (55 процентов) заявили, что видят тревожные признаки лишь иногда, а 11 процентов никогда не могут предсказать увольнение сотрудника.

Чаще всего наниматели обращают внимание на то, что сотрудник не проявляет интерес к долгосрочным проектам (70 процентов). Спад вовлеченности замечают 69 процентов работодателей. Они видят, что специалист стал меньше писать в рабочих чатах и высказываться на планерках. В компании также отмечают, что работник выполняет только минимум обязанностей (57 процентов), 29 процентов обращают внимание на то, что сотрудник груб с коллегами и начальством, 27 процентов видят, что работник иногда отсутствует на рабочем месте в течение часа или двух.

Больше половины (54 процента) нанимателей отметили, что видели резюме сотрудников на сайтах поиска работы. Реагируют на это работодатели по-разному: 18 процентов обсуждают это с подчиненным, 17 процентов просят HR-сотрудников выяснить причины публикации, а пять процентов не реагируют на произошедшее.