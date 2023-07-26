Украинская журналистка и политолог Янина Соколовская стала объектом уголовного дела, связанного с распространением фейковых данных о действиях российской армии на территории Украины. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

В московской квартире Соколовской прошли обыски. По данным столичного СК, с марта по май 2022 года она публиковала ложные данные о действиях российской армии против мирного населения Украины в своих соцсетях. В настоящее время идут следственные действия.

Соколовская известна в России, как активный гость общественно-политических шоу на телевидении, в том числе на федеральных каналах, посвященных Украине и Донбассу.

Украинские критики обвиняют ее во лжи, двуличии и притворстве, утверждая, что Соколовская придерживается антироссийских взглядов и поддерживает независимость страны только «на камеру».