Посол: изменений в расследовании гибели журналистов в ЦАР пока нет

Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что генеральному прокурору республики передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время серьезных изменений в расследовании нет, однако власти ЦАР заверили, что работа по делу идет. Бикантов добавил, что российская сторона находится в постоянном контакте с властями страны.

Он подчеркнул, что на так давно была проведена обстоятельная беседа с генеральным прокурором ЦАР. На встрече россиян заверили, что никто не собирается «класть на полку» это дело.