Посол: изменений в расследовании гибели журналистов в ЦАР пока нет
Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что генеральному прокурору республики передали запрос СК РФ по делу о гибели российских журналистов в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время серьезных изменений в расследовании нет, однако власти ЦАР заверили, что работа по делу идет. Бикантов добавил, что российская сторона находится в постоянном контакте с властями страны.
Он подчеркнул, что на так давно была проведена обстоятельная беседа с генеральным прокурором ЦАР. На встрече россиян заверили, что никто не собирается «класть на полку» это дело.
Напомним, в июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СК РФ расследует уголовное дело по статье «Убийство». Сообщалось, что россияне были убиты боевиками незаконного вооруженного формирования 3R.