Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» умер на 72-м году жизни

В возрасте 71 года ушел из жизни режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Уточняется, что кинодеятель пришел в городскую поликлинику вместе с женой Людмилой. Внезапно Михаил почувствовал недомогание, упал и умер. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, констатировали смерть Мамедова.

«В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал источник.

Он отметил, что информацию о происшествии передали в полицию, правоохранители проводят проверку.