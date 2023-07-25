Посол заявил о длительном расследовании дела хоккеиста Сергеева
По словам посла России в Польше Сергея Андреева, пишет РБК, следствие по делу подозреваемого в шпионаже хоккеиста Максима Сергеева может занять месяцы и даже годы.
Андреев заявил, что если спецслужбы Польши в кого-то вцепляются, то отпускают очень неохотно.
«То, что стало известно общественности, выглядит несерьезно. Он якобы что то снимал, какие то граффити на стене. <…> Занимаемся его консульским сопровождением. Но каких то надежд на справедливость пока нет», — сказал посол.
Он подчеркнул, что любой россиянин, собираясь в Польшу, должен иметь в ввиду, что есть определенные риски.
Напомним, Максим Сергеев был арестован в Польше по делу о шпионаже в июне. Его тренер заявил, что хоккеист прибыл в Польшу еще до начала военных действий на Украине. кроме того, он подписал декларацию о нейтралитете.