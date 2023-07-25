Филиалы телеканала «Дождь» признали нежелательными в России

Генпрокуратура признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщает Генпрокуратура, филиалы созданы журналисткой Натальей Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) после того, как было принято решение об ограничении доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях этого СМИ.