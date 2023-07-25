ФСБ возбудила уголовное дело против социолога Кагарлицкого*

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщила во вторник адвокат Юлия Кузнецова .

"Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ", - сказала она. По ее словам, Арчагова после обыска увезли на допрос.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений, который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.