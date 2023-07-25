В центре Петербурга с 26 по 31 июля продлят работу фонтанов ночью

Фонтаны в центре Петербурга будут работать на четыре часа дольше обычного с 26 по 31 июля, в это время в городе пройдут саммит Россия - Африка и День ВМФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"До конца недели водоканал продлит работу фонтанов в центре города. С 26 до 31 июля до 02:00 петербуржцев и гостей города будут радовать фонтаны: на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что все 77 фонтанов и 3 фонтанных комплекса с 26 июля работают без закрытия на помывку. После 31 июля все городские фонтаны будут работать до 22:00.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".