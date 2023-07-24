ОНФ планирует исключить Исинбаеву из своего центрального штаба

Общероссийский народный фронт планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Об этом говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.

"Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.