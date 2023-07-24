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Народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба

Общероссийский народный фронт планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

ОНФ планирует исключить Исинбаеву из своего центрального штаба
© ТАСС

Об этом говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.

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"Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

В ходе внеочередного заседания будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

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