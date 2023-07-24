Адвокат оценила решение Ozon взять на работу более 500 осужденных

"Они связаны с возможными случаями краж, мошенничества и иных преступлений со стороны осужденных. Но стоит отметить, что, как и в любой крупной компании, у Ozon есть собственная служба безопасности, задачей которой является пресекать и не допускать совершения преступлений.



Да, существует вероятность совершения осужденным нового преступления. В уголовном праве подобное явление называется рецидивом. И ничем хорошим для работника-осужденного это не кончится. Если служба безопасности Ozon уличит человека в преступлении, то она обязана будет сообщить об этом в правоохранительные органы. Потенциально это новое уголовное дело с последующей заменой наказания на более суровое. Думаю, что именно для проработки подобных сценариев компания Ozon проводила пилотный проект осенью 2022 года в Санкт-Петербурге. И, как мы знаем, его результаты положительные", — сказала собеседница.