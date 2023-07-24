Адвокат оценила решение Ozon взять на работу более 500 осужденных
Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером оценила ситуацию с трудоустройством российских заключенных, а также прокомментировала решение компании Ozon предоставить работу более чем 500 осужденным.
Ранее в Ozon сообщили, что ретейлер до конца текущего года планирует трудоустроить на своих складах более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. В рамках социального проекта "Ozon без осуждения" примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада.
С учетом нынешних реалий можно констатировать, что как экономика нашего государства в целом, так и рынок труда в частности испытывают не лучшие времена. Правительство всеми методами пытается минимизировать негативные последствия для экономики. Вопрос безработицы, конечно же, играет одну из ключевых ролей. При этом вопрос о трудоустройстве волнует как обычных наших соотечественников, так и специфические категории граждан. К последним мы можем отнести бывших осужденных. Освободившись из мест лишения свободы, они вливаются в экономическую жизнь нашей страны, зачастую увеличивая рынок безработных.Екатерина АнтоноваАдвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов "Антонова и партнёры" Краснодарского края
В настоящее время сложно сказать, какой именно процент освободившихся трудоустраивается после освобождения, отметила юрист.
"Я считаю, что таких, к сожалению, крайне малое количество. Ведь после освобождения человек имеет клеймо в виде записи о судимости, не имеет нужных документов на руках для быстрого трудоустройства, а деньги на содержание нужны ему уже сейчас. К тому же не каждый работодатель захочет взять на себя риски, трудоустраивая отбывшего наказание человека.
А если говорить о тех немногих, кому удалось трудоустроиться, то они, как правило, работают на разнорабочих должностях", — подчеркнула Антонова.
По словам юриста, Ozon "делает шаг навстречу осужденным и дает им возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, за что компанию можно только похвалить".
"Те 500 человек, что будут привлечены, получат шанс не только зарабатывать деньги, но и ресоциализироваться в обществе, обрести новые знакомства, начать жизнь заново. Кроме того, Ozon создает положительный прецедент и на собственном примере показывает, что судимый человек - не изгой, а всего лишь оступившийся человек, который готов искупить вину перед обществом и стать его составным элементом. А хороший пример заразителен", — сказала адвокат, выразив мнение, что в дальнейшем инициатива ретейлера поможет снять нагрузку на ФСИН.
Отвечая на вопрос о минусах инициативы, Антонова отметила, что Ozon подвергает себя имущественным рискам.
"Они связаны с возможными случаями краж, мошенничества и иных преступлений со стороны осужденных. Но стоит отметить, что, как и в любой крупной компании, у Ozon есть собственная служба безопасности, задачей которой является пресекать и не допускать совершения преступлений.
Да, существует вероятность совершения осужденным нового преступления. В уголовном праве подобное явление называется рецидивом. И ничем хорошим для работника-осужденного это не кончится. Если служба безопасности Ozon уличит человека в преступлении, то она обязана будет сообщить об этом в правоохранительные органы. Потенциально это новое уголовное дело с последующей заменой наказания на более суровое. Думаю, что именно для проработки подобных сценариев компания Ozon проводила пилотный проект осенью 2022 года в Санкт-Петербурге. И, как мы знаем, его результаты положительные", — сказала собеседница.
Вместе с тем она обратила внимание на то, что, по сообщениям компании Ozon, за девять месяцев работы участники пилотного проекта проявили себя как заинтересованные, ответственные и высокопродуктивные сотрудники.
"Данные выводы не могут не радовать. В целом подобное поведение объяснимо: подобная категория людей хочет наладить свою жизнь и больше никогда не сталкиваться с криминалом. При этом стоит понимать, что каждый человек индивидуален, с определенным набором личностных качеств - могут встречаться случаи, когда осужденный будет принимать работу в Ozon не как способ наладить жизнь, а как способ получить себе определенные привилегии, а к работе относится посредственно", — заключила Антонова.
Ранее, по данным ТАСС, депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") направила на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается засчитывать осужденным время этапирования к месту отбывания наказания в срок лишения свободы.