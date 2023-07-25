В Центральной России ожидается аномальная жара

"Сильная жара продлится один день - 27 июля, а до этого будет просто жарко: 26 июля - до плюс 33 градусов, 28 июля - уже понижение температуры до 27-32 градусов, днем уже дожди с грозами, а в субботу и воскресенье - плюс 20-25 градусов и дожди с грозами", - сказала Перова.