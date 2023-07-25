В Центральной России ожидается аномальная жара

Синоптики прогнозируют грозы, дожди, усиление ветра до 16-20 м/с, местами град и ливни в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 26-27 июля. При этом в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской и других областях температура днем составит до 28-30 градусов тепла, в Воронежской области ожидается аномальная жара до 37 градусов, сообщается во вторник на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.
Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова, днем 27 июля местами в регионе ожидается сильная жара, температура воздуха поднимется до 35-37 градусов, объявлено штормовое предупреждение.
"Сильная жара продлится один день - 27 июля, а до этого будет просто жарко: 26 июля - до плюс 33 градусов, 28 июля - уже понижение температуры до 27-32 градусов, днем уже дожди с грозами, а в субботу и воскресенье - плюс 20-25 градусов и дожди с грозами", - сказала Перова.
Температура до плюс 30-33 градусов, местами кратковременные дожди, ветер до 15-17 м/с ожидаются 26-27 июля в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях. В Брянской, Владимирской, Ивановской, Тульской областях воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов, также возможны осадки, грозы. "27 июля будет переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами сильный, в отдельных районах гроза, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 14-19 градусов, днем - плюс 25-30 градусов", - сообщаете на сайте гидрометцентра по Владимирской области.
В Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях температура воздуха составит около плюс 24-26 градусов, прогнозируются дожди, местами грозы и ливни, порывы ветра до 12-17 м/с.