Британские ученые назвали простое упражнение для долголетия. Об этом сообщает The Voice mag.

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Результаты исследования показали, что сидение на полу может продлить жизнь. Выяснилось, что способность вставать с пола является предиктором долголетия у людей от 51 до 80 лет. Кроме того, привычка помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

Эксперимент также показал, что люди, которые с трудом справляются с задачей вставать с пола, рискуют прожить меньше, чем те, кто с легкостью выполнял упражнение.