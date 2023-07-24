Умерла педагог ГИТИСа Наталья Акулова

"Наталья Евгеньевна была выдающимся и уникальным специалистом в области музыкальной драматургии - продолжателем дела своего великого отца народного артиста России Евгения Акулова. Талант, профессионализм и преданность искусству были видны в ее работе и влиянии на студентов и коллег. Она внесла значительный вклад в театральное образование и развитие науки о музыкальной драматургии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГИТИСе, Акулова была не только опытным педагогом, но и творческим деятелем. Ее научные труды в области музыкальной драматургии и театрального искусства будут и дальше вдохновлять будущие поколения режиссеров музыкального театра, уверены коллеги. В вузе выразили соболезнования близким, коллегам и ученикам педагога. "Для ГИТИСа - это большое горе", - добавили в пресс-службе.

Акулова родилась 2 апреля 1940 года в семье советского дирижера и педагога, народного артиста России Евгения Акулова. Окончила Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по специальности фортепиано. С 1960 года преподавала "Анализ музыкальной драматургии" для режиссеров музыкального театра на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа. В 1968 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа. В 1982 году ей была присвоена ученая степень кандидата искусствоведения, а в 1997 году - звание доцента.