Стали известны имена заподозренных в неуплате налогов блогеров

Сообщается, что в ближайшее время налоговики намерены провести масштабную серию проверок в отношении блогеров, попавших в список из-за подозрительной информации в счетах и недостоверных налоговых отчетов.

«Все ради того, чтобы не повторилась история с [блогером и создательницей "Марафона желаний" Елены] Блиновской», — говорится в публикации.

По данным канала, в перечне более 100 артистов, блогеров и других популярных в соцсетях личностей. Их подозревают в организации финансовых схем, цель которых — неуплата или недоплата налогов.