Стало известно о втором списке заподозренных в неуплате налогов блогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) составила второй список блогеров и артистов, которых подозревают в неуплате налогов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

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По данным канала, в перечне более 100 артистов, блогеров и других популярных в соцсетях личностей. Их подозревают в организации финансовых схем, цель которых — неуплата или недоплата налогов. Так, среди методов, которые приводит Mash — работа за наличные без закрывающей документации, неуплата 13 процентов с дохода, создание нескольких ИП на друзей или родственников.

Канал отмечает, что под список собрали группу налоговых специалистов, а блогерам прислали или пришлют в ближайшее время уведомления с предупреждением об инспекции.

Как заявлял глава ФНС Даниил Егоров, у службы уже есть списки тех, кого необходимо проверить на неуплату налогов. В них указаны в том числе блогеры.

Проверки начались весной 2023 года после того, как трех известных блогеров, Александру Митрошину, Валерию Чекалину и Елену Блиновскую, обвинили в неуплате налогов на миллионы рублей. Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, ведомство проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления материалов от ФНС, так как они зарабатывают значительные суммы на продаже определенных курсов или услуг, но не платят налоги в полном объеме.