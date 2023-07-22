Аксенов сообщил о возобновлении ж/д сообщения в Красногвардейском районе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе Крыма, которое ограничили после детонации боеприпасов на складе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — проинформировал глава региона.

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что поезда временно прекратили движение из-за взрывов на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. По его данным, взрыв произошел из-за атаки беспилотника. Аксенов уточнил, что никто не пострадал и разрушений нет.

Тем не менее власти приняли решение эвакуировать жителей в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.