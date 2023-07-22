Умерла дочь Чарли Чаплина

Стало известно о смерти дочери Чарли Чаплина – американской актрисы Джозефины Чаплин. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

© кадр из фильма

Джозефина умерла еще 13 июля, но семья не стала афишировать ее кончину. Она ушла из жизни в Париже, в возрасте 74 лет. Прощание прошло в узком семейном кругу.

Причины смерти не раскрываются.

Актриса – ребенок Чарли Чаплина от 4-й жены, Уны О’Нил. Всего у Чарли Чаплина было 11 детей.

В детстве она появилась в фильмах «В центре внимания» и «Графиня из Гонконга» со своим отцом. Затем последовали роли в картинах «Кентерберийские рассказы», «Мальчик из залива» и «Хемингуэй».