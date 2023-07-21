Появились подробности о состоянии госпитализированного Николая Дроздова
Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после отравления. Об этом рассказал ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
О госпитализации 85-летнего Николая Дроздова стало известно 17 июня. По данным СМИ, у телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов. При этом Дунаев уточнил, что Дроздов обратился в больницу из-за отравления.
Сегодня певец и композитор сообщил, что его друг выписан из больницы и уже находится дома.
«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо», - рассказал он.
Напомним, что в конце 2022 года Дроздов также оказался в больнице. Телеведущий поскользнулся, выходя из машины, и сломал ребра. При этом в больницу он поехал только через несколько дней. Там он провел две недели и вернулся домой в инвалидной коляске. Позже Дроздов сообщал о серьезных осложнениях после перелома, в частности, телеведущему стало тяжело дышать и говорить.