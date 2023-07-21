Появились подробности о состоянии госпитализированного Николая Дроздова

Напомним, что в конце 2022 года Дроздов также оказался в больнице. Телеведущий поскользнулся, выходя из машины, и сломал ребра. При этом в больницу он поехал только через несколько дней. Там он провел две недели и вернулся домой в инвалидной коляске. Позже Дроздов сообщал о серьезных осложнениях после перелома, в частности, телеведущему стало тяжело дышать и говорить.