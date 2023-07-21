СВР прокомментировала призыв главы MI6 к россиянам совершить госизмену

Служба внешней разведки (СВР) России ответила на призыв главы MI6 к россиянам работать на английскую разведку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В СВР напомнили, что глава британской разведки MI6 Ричард Мур призвал граждан РФ завербоваться и начать работать на спецслужбы Великобритании, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине, и пообещал обеспечить агентам безопасность.

«Кто немножко в теме, помнит, что давняя традиция англосаксов — устранять бывших в употреблении предателей и перебежчиков. Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след», — отметили в ведомстве.

В сообщении пресс-службы указали, британские разведчики в годы Второй мировой войны много сил отдали в борьбе с нацизмом, работая совместно с русскими союзниками.

В качестве примера в СВР привели роман бывшего разведчика Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, чтобы напомнить, как эффективно работала «Кембриджская пятерка», в том числе Джордж Блейк.

19 июля глава MI6 Мур призвал граждан России шпионить в пользу Британии.