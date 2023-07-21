В подмосковной школе появился «умный» Кремль за 375 тыс. руб., который играет гимн России

В МОУ СОШ №10 в Люберцах появился интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания «AVK Кремль» в виде Спасской башни. Об этом в своем профиле в VK сообщила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Лидия Антонова.

© Лидия Антонова/VK

«Комплекс «AVK Кремль» предназначен для проведения занятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Он полностью соответствует обновленным требованиям образовательной программы и позволяет в непринужденной форме формировать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну!», – написала Антонова.

Она также добавила, что комплекс установлен в дошкольном отделении люберецкой МОУ СОШ №10. С его помощью, утверждает Антонова, администрация учебного заведения выстроила работу по патриотическому воспитанию дошкольников.

На фотографиях, опубликованных Антоновой, видно, что в рамках демонстрации на «AVK Кремль» был воспроизведен гимн России с субтитрами.

На сайте компании «АВ Комплекс», производителя «AVK Кремль», указано, что система состоит из двух основных элементов: стилизованного корпуса и вмонтированной интерактивной системы на базе производительного компьютера с большим сенсорным дисплеем. «АВ Комплекс» продает «AVK Кремль» по цене 375 тыс. руб.