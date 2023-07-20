Сын Краско рассказал об улучшении состояния актера

Народный артист России Иван Краско, попавший в больницу в Петербурге из-за последствий ранее перенесенного инсульта, идет на поправку. Об этом рассказал сын актера Федор Краско, пишет ТАСС.

По его словам, медики отмечают улучшение состояния госпитализированного из-за последствий инсульта пациента.

«Врачи говорят, что состояние все лучше», — рассказал он.

Краско отметил, что не знает, когда отца выпишут из стационара.

В понедельник, 17 июля, сын Краско заявил о переводе артиста из реанимации в обычную палату. Состояние 92-летнего артиста стабилизировалось, и он перестал видеть галлюцинации, однако у него сохранялись признаки психомоторного возбуждения.