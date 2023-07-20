Мэр Майкопа объяснил громкие звуки в городе

"В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Никакой опасности для людей нет", - написал Митрофанов, уточнив, что обстановка спокойная и контролируемая.