К россиянке приехала скорая без медиков

Скорая помощь с одним водителем прибыла на вызов к потерявшей сознание женщине в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области, впоследствии пациентка умерла в больнице. Следователи СУ СК РФ по области проводят проверку по факту о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"В поселке Вохтога за потерявшей сознание женщиной приехала скорая помощь без медиков. Водитель экстренной службы транспортировал женщину в лечебное учреждение, где она умерла спустя несколько часов. По изложенным сведениям руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил проведение процессуальной проверки, взяв на личный контроль ее ход и результаты", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Вологодской области, когда поступил вызов к упавшей на улице женщине, к ней действительно был направлен один водитель на машине скорой, потому что другие сотрудники были задействованы на двух других вызовах.

"Вызов был в 11:20 мск, в 11:33 женщина уже поступила в приемное отделение больницы. Когда скорая ее забирала, из поликлиники были вызваны, сняты с приема доктора, чтобы ее приняли. Ее привезли, в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Предварительно, 70-летняя женщина умерла от сердечно-сосудистой катастрофы. Проводятся проверки", - сообщили ТАСС в департаменте.