В Роструде рассказали, кому полагаются дополнительные дни отпуска

Россиянам напомнили о дополнительных оплачиваемых отпусках, которые полагаются некоторым категориям работников. Всего их четыре вида, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец в официальном ТГ-канале ведомства.

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Так, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня предусмотрен для работников Крайнего Севера, а продолжительностью 16 календарных дней - для работников районов, приравненных к Крайнему Северу.

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Не менее семи календарных дней дополнительно могут отдыхать работники, занятые во вредных или опасных условиях труда.

"Если на рабочем месте выявлен вредный фактор и оно отнесено к классу условий труда 3.2 и выше, то полагается дополнительный оплачиваемый отпуск", - уточнил Шкловец.

Также три оплачиваемых работодателем дня сверх основного отпуска в 28 календарных дней есть у работников с ненормированным рабочим днем. Кроме того, дополнительный оплачиваемый отпуск полагается за работу в особых условиях.

По словам замруководителя Роструда, единого перечня работников, которые работают в особых условиях нет, а продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска для них может быть разной. Например, 15 дополнительных дней в году полагается сотрудникам аварийно-спасательных служб, которые участвуют в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сверх основного отпуска за особые условия труда также отдыхают отдельные категории медработников. Например, врачи и средний медперсонал участковых больниц, расположенных в сельской местности, терапевты в городских поликлиниках.

Помимо дополнительных оплачиваемых отпусков бывают удлиненные основные отпуска, уточнил Шкловец. Например, для педагогических работников основной отпуск может составлять от 42 до 56 календарных дней вместо 28 дней.

Например, если учитель работает на Крайнем Севере, то к основному удлиненному отпуску получит дополнительные 24 дня отдыха и будет отдыхать уже 80 календарных дней.

В Роструде обратили внимание, что работник может заменить часть отпуска денежной компенсаций, но лишь ту, которая превышает 28 календарных дней и только по согласованию с работодателем.

"Это не безусловное право работника, работодатель может не согласиться с этим и потребовать от подчиненного, чтобы он отгулял отпуск полностью без объяснения причин", - уточнил Шкловец.