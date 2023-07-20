Права пациентов психбольниц решили уточнить

Медицинские работники будут обязаны оповещать в течение суток родственников пациента психиатрической больницы о его принудительной госпитализации. Это предполагает закон, принятый Госдумой 20 июля.

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В том числе документ регламентирует порядок госпитализации лица с психическими расстройствами в стационар, это можно будет сделать по заявлению от него самого или его представителя, а также по заключению и рекомендациям медкомиссии, дополненным справкой об отсутствии противопоказаний к помещению в медучреждение.

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Устанавливается, что обязательное психиатрическое освидетельствование проводится медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения, оказывающей психиатрическую помощь, по месту жительства или по месту пребывания гражданина.

Решение о признании гражданина временно непригодным из-за психического расстройства к осуществлению отдельных видов деятельности принимается комиссией врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний для осуществления такой деятельности, устанавливающимся Минздравом России.

Результаты обязательного психиатрического освидетельствования могут быть обжалованы в судебном порядке.

«Гражданин, у которого ограничена дееспособность из-за психического расстройства, сможет обеспечивать защиту своих прав и законных интересов как самостоятельно, так и совместно с его попечителем», — рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья МихаМихаил Кизеев.

Уточняются права и ограничения прав пациентов, находящихся на лечении в стационарах.

Так, граждане, госпитализированные в психиатрическое учреждение, смогут подавать без цензуры жалобы, получать письма, посылки и бандероли, общаться конфиденциально, включая встречи с родственниками.

Однако в интересах здоровья пациентов решением руководства учреждения эти права могут быть ограничены.

Устанавливается обязанность медорганизаций оповестить в 24 часа родственника пациента либо иное лицо по его указанию о госпитализации в недобровольном порядке. «Очень важно, что в субъектах создаются комиссии для рассмотрения вопросов приема в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами. Также устанавливаются правила перевода и выписки из данной организации», — рассказал Кизеев. В состав таких комиссий войдут представители регионального органа социального обслуживания и здравоохранения, органов опеки и попечительства, общественных объединений в сфере защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, и врач-психиатр.

Защиту находящихся в психлечебницах граждан, согласно документу, осуществляют госорганы РФ, региональные органы власти, уполномоченные по правам человека и ребенка, общественные палаты, наблюдательные комиссии, государственное юридическое бюро и адвокаты, общественные объединения и негосударственные организации.