Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

Техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) ответил на информацию о возможной проверке по делу о неуплате налогов. В своем Telegram-канале он не подтвердил эти слухи.

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Петухов отметил, что запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, и он и его компании оперативно на них отвечают.

«В данный момент запросов нет, но если будут, так же оперативно ответим», — добавил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что ранее об интересе со стороны налоговиков к Wylsacom сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, в случае нарушений в отношении Петухова могли возбудить уголовное дело.