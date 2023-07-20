Купивший брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянин рассказал о сделке

Житель Волгограда Станислав Анохин, который купил брендовые вещи за бесценок в ЦУМе и получил отказ в их получении, раскрыл подробности сделки. Соответствующие комментарии публикует телеканал «360».

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Россиянин рассказал, что доволен решением Верховного суда, хотя дело с ЦУМом еще не завершено.

«Самое главное, что я здесь вижу: права потребителя должны исполняться всеми. Будь-то ЦУМ или другая организация. Если нарушил — прими меры, чтобы восстановиться. Не стоит уповать на собственную известность, громкое имя или авторитет. Нужно быть более клиентоориентированным», — высказался Анохин.

Кроме того, мужчина отметил, что его порадовала реакция общества. По его словам, это подтверждает, что права потребителя закон защищает, поэтому в таких делах важно идти до конца.

В свою очередь, эксперт FMCG-рынка (товаров повседневного спроса) Александр Анфиногенов назвал закон «О защите прав потребителей» поводом встать на сторону россиянина. Он пояснил, что покупка одежды осуществлялась напрямую через сайт магазина, а не через сторонние сервисы — маркетплейсы. Помимо этого, магазин предложил товар с ценой, которая устроила мужчину, а сделку верифицировала электронная транзакция, что является основанием винить в произошедшем только сам бутик.