Умер эмигрировавший в Израиль актер Владимир Портнов

На 83-м году жизни скончался эмигрировавший в Израиль актер Владимир Портнов
В возрасте 82 лет умер сыгравший Оппенгеймера российский актер Владимир Портнов. Об этом сообщает «Российская газета».
Причины смерти Портнова не раскрываются. Известно, что в 1991 году он репатриировался в Израиль, где прожил более 10 лет. Там он выступал в театре «Гешер» в качестве актера, а также ставил спектакли в национальном театре «Габима».
В 2002 году Портнов вернулся в Россию, где продолжил карьеру. Где актер прожил последние годы — неизвестно.
На счету Портнова множество ролей не только в театре, но и в кино. Он исполнил роль ювелира в картине «Узник замка Иф» и сыграл в мелодраме «Предел желаний». Одной из ярких работ актера стала роль Роберта Оппенгеймера в драме «Мораль Леонардо» 1987 года.
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