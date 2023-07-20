Комитет Госдумы одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку по повестке в военкомат
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку об увеличении до 50 тыс. руб. штрафов за неявку гражданина без уважительной причины по повестке военкомата. Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.
Изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас по ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.
По закону "О воинской обязанности и воинской службе" уважительными причинами неявки гражданина при условии документального подтверждения являются его заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц. Также к уважительным причинам относятся препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, или иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.