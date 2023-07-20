Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку об увеличении до 50 тыс. руб. штрафов за неявку гражданина без уважительной причины по повестке военкомата. Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас по ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.