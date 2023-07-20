В Госдуме одобрили увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку об увеличении до 50 тыс. руб. штрафов за неявку гражданина без уважительной причины по повестке в военкомат. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поправка одобрена ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. В настоящее время статья 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. — «Газета.Ru») предусматривает штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Поправка также предлагает штрафы до 500 тыс. рублей за неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации. Несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства и работы будет наказываться штрафом до 20 тыс. рублей.

12 июля Министерство обороны России предложило список болезней, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с российскими ВС при мобилизации. В их числе вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез, сахарный диабет I типа, некоторые виды рака, эпилепсия и перенесенные инсульты.