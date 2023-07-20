Умер актер Вячеслав Голубков

19 июля в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончался актер «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков, сообщает «Новомосковская правда».

© кадр из фильма

Причины смерти актера не раскрываются. На протяжении всей своей карьеры Голубков был больше задействован в театре, чем в кино. Он прослужил актером в Новомосковском драматическом театре более 40 лет.

Одной из самых известных киноработ Голубкова стала роль Жоры Ионина по прозвищу «Японец» в картине «Республика ШКИД» Геннадия Полока. Также он снялся в драме 2009 года «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева.

С 2018 года Голубков проживал в Санкт-Петербурге, там же он и будет похоронен. Точная дата и время прощания пока не называются.