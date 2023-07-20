Умер актер из "Узника замка Иф" и "Оперов" Владимир Портнов

Скончался Владимир Портнов, советский, российский, израильский актер кино, театра и ТВ, режиссер, сценарист, театральный деятель.

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Портнов - это ювелир из "Узника замка Иф" Юнгвальда-Хилькевича с Авиловым в главной роли и врач Лютый из "Багрового цвета снегопада" Мотыля, сосценарист "перестроечной" мелодрамы "Шоу-бой".

Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года. В 60-х годах служил актером Ташкентского русского театра, Минского драматического театра имени Горького. Работал режиссером-постановщиком в Театре Маяковского, Станиславского, Театре на Малой Бронной, ставил спектакли во множестве советских и российских театров.

На экранах дебютировал в 1982-м - в мелодраме "Предел желаний". Снялся в "Береге его жизни", сыграл Оппенгеймера в "Морали Леонардо", появлялся в сериале "Опера. Хроники убойного отдела", других проектах.