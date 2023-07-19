Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов

Умер актер Виктор Мелихов
На 62-м году жизни умер актёр театра и кино Виктор Мелихов. Об этом сообщил его друг и коллега Марк Горонок.
«Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов», – написал Горонок.
Причина смерти актёра пока не уточняется.
Виктор Мелихов – выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Российскому зрителю он наиболее известен по ролям в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Ранее умер режиссёр сериалов «Пространство», «Свидетели» и «Тайны Хейвена» Роберт Либерман.
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