$90.69+0.27102.03+0.38

Умер актер Виктор Мелихов

На 62-м году жизни умер актёр театра и кино Виктор Мелихов. Об этом сообщил его друг и коллега Марк Горонок.

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов
© kino-teatr.ru

«Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов», – написал Горонок.

Причина смерти актёра пока не уточняется.

Стали известны обстоятельства смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

Виктор Мелихов – выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Российскому зрителю он наиболее известен по ролям в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее умер режиссёр сериалов «Пространство», «Свидетели» и «Тайны Хейвена» Роберт Либерман.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости