Военный эксперт предложил способ защиты Крымского моста
Защитить крымский мост от атак противника можно, организовав перед ним большую досмотровую зону, в которую без разрешения не сможет зайти ни одно судно. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Алексей Леонков.
«Оцепить его и обеспечивать допуск только в таком режиме, чтобы там могло находиться одно или два судна, не более. И контролировать их проход. А если что-то появляется в этом квадрате постороннее, оно сразу уничтожается. Остальные суда стоят в отстойнике вне этой зоны, дожидаются проводки», — сказал Леонков.
Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.
Ранее член комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин призвал в ответ на атаку Крымского моста нанести массированный удар по Киеву.