Военный эксперт предложил способ защиты Крымского моста

«Оцепить его и обеспечивать допуск только в таком режиме, чтобы там могло находиться одно или два судна, не более. И контролировать их проход. А если что-то появляется в этом квадрате постороннее, оно сразу уничтожается. Остальные суда стоят в отстойнике вне этой зоны, дожидаются проводки», — сказал Леонков.