Свыше 160 человек доставлены в больницы после прорыва Каховской ГЭС

Число госпитализированных жителей Херсонской области, которые пострадали в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции на реке Днепр, превысило 160 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

«В лечебные учреждения после прорыва ГЭС и последующего наводнения госпитализированы 162 человека», — пояснил собеседник агентства.

До этого стало известно, что почти шесть тысяч домовладений остаются подтопленными после прорыва Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.

Также известно, что линия боевого соприкосновения на Кинбурнской косе не изменилась из-за ЧС на Каховской ГЭС.